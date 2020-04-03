Как укрепить иммунитет в период пандемии коронавируса: советы врачей

сегодня 12:39 Поделиться

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Инфекции и вирусы атакуют организм сильнее, если иммунитет человека ослаблен; чтобы его укрепить, нужно высыпаться, заниматься спортом и обратить внимание на свой рацион.

Здоровый кишечник является ключевым фактором в борьбе с инфекциями. Врачи назвали продукты, которые помогут укрепить иммунитет человека в период пандемии коронавируса.

Как отмечают эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), для людей, находящихся на карантине, важно соблюдать здоровую диету.

«Врачи рекомендуют употреблять в пищу шпинат, грибы, клубнику и другие продукты, насыщенные питательными веществами, такими как витамины А, С и D», – передает издание Orlando Health.

В заявлении ВОЗ поясняется, что ограниченный доступ к свежим продуктам приводит к увеличению потребления продуктов с высокой степенью переработки, которые, как правило, содержат много жиров, сахаров и соли. Такие изменения в питании современного человека могут оказать негативное влияние на иммунитет.

В начале апреля заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева также перечислила продукты, которые могут укрепить иммунитет людям, которые находятся в группе риска по коронавирусу.

В первую очередь Малышева посоветовала обратить внимание на продукты, которые содержат большое количество цинка, необходимого для приведения в действие так называемых «клеток-убийц». Как отметил врач Андрей Продеус, «им даётся команда убить изменённые или заражённые вирусом клетки». Эксперты относят к таким продуктам устрицы, овсяные и кукурузные хлопья – источники цинка.

Малышева отметила, что пожилые люди с сахарным диабетом находятся в группе риска по коронавирусу.

«Один из симптомов – выведение цинка из организма, а цинк – участник иммунитета», – подчеркнула ведущая.

Другим участником иммунитета является селен, дефицит которого отмечается у пожилых людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и онкологией. Таким людям рекомендуется добавить в рацион бразильский орех.

Еще одним важным моментом является полноценный сон и снижение уровня стресса. Во время пандемии коронавируса людям, подверженным влиянию стресса, врачи советуют отдохнуть от новостей о вирусе, чаще говорить с людьми, которым они доверяют. Также важно уделять внимание спорту, поскольку важным стимулом для иммунной системы является физическая нагрузка. Врачи рекомендуют тренироваться по 30 минут пять дней в неделю (минимум). В данное время тренировки и занятия спортом можно устроить дома.

Напомним, в начале апреля эксперты оценили угрозу распространения коронавируса через кошек и собак.