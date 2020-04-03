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Какая температура при коронавирусе: главный инфекционист рассказала, нужно ли вызывать скорую при 37 градусах

сегодня 13:33

Фото с сайта pixabay.com

Сухой кашель и повышенная температура тела – главные симптомы коронавирусной инфекции; в какой ситуации нужно вызывать скорую помощь.

Повышение температуры тела до 37,7 градусов и более, а также наличие симптомов ОРВИ является основанием для того, чтобы обратиться в скорую помощь. Об этом заявила главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.

«Конечно, жар – это один из тревожных симптомов, поэтому вызывать врача необходимо. С другой стороны, температура температуре рознь. Если у человек 37,1 или 37,2, можно для начала понаблюдать за своим самочувствием, а не паниковать», – рассказала медик.

Она подчеркнула, что конкретного параметра – при какой температуре пора вызывать скорую, а при какой – ещё рано, не существует. Необходимо учитывать общее состояние – ухудшается оно или остаётся стабильным.

Напомним, 10 апреля главный инфекционист области назвала главное осложнение при коронавирусной инфекции.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

коронавирус
Новосибирск

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