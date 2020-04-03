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Когда отменят самоизоляцию в Омске из-за коронавируса: власти назвали сроки

сегодня 11:32

Фото с сайта uznayvse.ru

В пятницу, 10 апреля, оперативный штаб Омской области будет решать – снимать режим самоизоляции или продлить; это зависит от многих факторов.

Губернатор Омской области Александр Бурков, комментируя выступление президента России Владимира Путина, отметил, что на снятие режима самоизоляции повлияют два фактора. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

По словам главы региона, оперативный штаб примет решение о возобновлении работы организаций и предприятий и о снятии режима самоизоляции в пятницу, 10 апреля.

Губернатор сообщил, что серьёзные ограничения для бизнеса заметно ударят по отчислениям в бюджет Омской области. При этом стремительное прерывание режима самоизоляции может спровоцировать вспышку коронавируса. Властям придётся найти компромисс между этими двумя факторами.

«На сегодняшний день у нас работают предприятия жизнеобеспечения, с непрерывным технологическим циклом и системообразующие», – заявил Александр Бурков.

Он также напомнил, что режим самоизоляции в Омской области введён до понедельника, 13 апреля.

Напомним, 9 апреля режим самоизоляции в Новосибирске продлили до конца месяца.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

Омская область
карантин
коронавирус

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