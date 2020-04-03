Количество заболевших коронавирусом в Новосибирске увеличилось на 3 человека: в регионе зафиксировано больше 20 случаев

сегодня 11:29 Поделиться

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Заболевших коронавирусом в Новосибирской области уже более 20-ти человек; инфекционисты прогнозируют дальнейший рост количества заражённых.

Три новых случая заражения коронавирусом в Новосибирской области подтвердили на утро 10 апреля. Таким образом общее количество пациентов с диагнозом COVID-19 в регионе достигло 21. Об этом сообщает оперативный штаб.

Все новые пациенты – женщины. Одна вернулась из Таиланда, вторая была в Москве. Третья никуда не выезжала и с ранее выявленными пациентами не контактировала.

"Круг их контактов установлен", — подчеркнули в оперативном штабе.

Как ранее сообщал Сиб.фм, пик заболеваемости коронавирусной инфекцией ни в России, ни тем более в Новосибирской области пока не пройден. Увеличения количества заболевших медики ждут на следующей неделе.

Напомним, за минувшие сутки с подозрением на коронавирус в больницу были доставлены трое детей.