Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске увеличилось 10 апреля: заявление оперативного штаба

сегодня 21:13 Поделиться

Фото оперативного штаба Новосибирской области

В Новосибирске 10 апреля выявили три новых случая заражения коронавирусом; один из заражённых не выезжал за границу.

Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске 10 апреля достигло 21. Как сообщил оперативный штаб региона в вечерней сводке, больных выявили сегодня утром. По данным штаба, под наблюдением больше 2,5 тысяч человек. Вот полный текст заявления специалистов:

По данным оперативного штаба на 21 час 10 апреля в Новосибирской области зарегистрирован 21 случай заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 8 пациентов.



Под наблюдением медиков остаются 2785 жителей области. 7609 человек уже снято с наблюдения.



За прошедшие сутки в Новосибирской области с ОРВИ и гриппом обратились к врачам 1599 человек. Госпитализировано с ОРВИ и гриппом – 40 человек

Как ранее сообщал Сиб.фм, все три новых пациента с коронавирусом — женщины. Одна из них побывала в Москве, другая — в Таиланде. Ещё одна не выезжала за границу в последнее время.

Напомним, коронавирусом в России на 10 апреля заразились почти 12 тысяч человек.