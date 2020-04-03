Кому нужно идти в школу с 13 апреля: список территорий
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Школьники Новосибирской области с 13 апреля снова сядут за парты; список населённых пунктов, на которые распространяется распоряжение, — в материале Сиб.фм.
Губернатор Андрей Травников объявил, что с 13 апреля школьники из Новосибирской области вернутся в обычный режим обучения и сядут за парты. Как рассказал глава региона на брифинге 10 апреля, это будет касаться не всех территорий.
В число населённых пунктов, где продолжается дистанционное образование вошли:
Андрей Травников отметил, что очное обучение возобновится в сельской местности. Однако и тут есть нюанс — это действует только для населённых пунктов, где живёт меньше 23 тысяч человек. Вот полный список районов области, в городах и сёлах которых с 13 апреля будут учиться школьники:
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области продлили режим полной самоизоляции до 30 апреля. Несмотря на это, уже больше 100 тысяч человек вышли на работу после постановления губернатора о разрешении на работу строительных и промышленных предприятий.
Напомним, сегодня количество заражённых коронавирусом в Новосибирске достигло 21.
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