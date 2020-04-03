Кому нужно идти в школу с 13 апреля: список территорий

сегодня 22:11 Поделиться

Фото Pixabay

Школьники Новосибирской области с 13 апреля снова сядут за парты; список населённых пунктов, на которые распространяется распоряжение, — в материале Сиб.фм.

Губернатор Андрей Травников объявил, что с 13 апреля школьники из Новосибирской области вернутся в обычный режим обучения и сядут за парты. Как рассказал глава региона на брифинге 10 апреля, это будет касаться не всех территорий.

В число населённых пунктов, где продолжается дистанционное образование вошли:

г. Новосибирск

г. Бердск

г. Искитим

г. Обь

р.п. Кольцово

Андрей Травников отметил, что очное обучение возобновится в сельской местности. Однако и тут есть нюанс — это действует только для населённых пунктов, где живёт меньше 23 тысяч человек. Вот полный список районов области, в городах и сёлах которых с 13 апреля будут учиться школьники:

Баганский район

Барабинский район

Болотнинский район

Венгеровский район

Доволенский район

Здвинский район

Искитимский район

Карасукский район

Каргатский район

Колыванский район

Коченевский район

Кочковский район

Краснозерский район

Куйбышевский район

Купинский район

Кыштовский район

Маслянинский район

Мошковский район

Новосибирский район

Ордынский район

Северный район

Сузунский район

Татарский район

Тогучинский район

Убинский район

Усть-Таркский район

Чановский район

Черепановский район

Чистоозерный район

Чулымский район

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области продлили режим полной самоизоляции до 30 апреля. Несмотря на это, уже больше 100 тысяч человек вышли на работу после постановления губернатора о разрешении на работу строительных и промышленных предприятий.

Напомним, сегодня количество заражённых коронавирусом в Новосибирске достигло 21.