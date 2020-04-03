Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Кому нужно идти в школу с 13 апреля: список территорий

сегодня 22:11

Фото Pixabay

Школьники Новосибирской области с 13 апреля снова сядут за парты; список населённых пунктов, на которые распространяется распоряжение, — в материале Сиб.фм.

Губернатор Андрей Травников объявил, что с 13 апреля школьники из Новосибирской области вернутся в обычный режим обучения и сядут за парты. Как рассказал глава региона на брифинге 10 апреля, это будет касаться не всех территорий.

В число населённых пунктов, где продолжается дистанционное образование вошли:

  • г. Новосибирск
  • г. Бердск
  • г. Искитим
  • г. Обь
  • р.п. Кольцово

Андрей Травников отметил, что очное обучение возобновится в сельской местности. Однако и тут есть нюанс — это действует только для населённых пунктов, где живёт меньше 23 тысяч человек. Вот полный список районов области, в городах и сёлах которых с 13 апреля будут учиться школьники:

  • Баганский район
  • Барабинский район
  • Болотнинский район
  • Венгеровский район
  • Доволенский район
  • Здвинский район
  • Искитимский район
  • Карасукский район
  • Каргатский район
  • Колыванский район
  • Коченевский район
  • Кочковский район
  • Краснозерский район
  • Куйбышевский район
  • Купинский район
  • Кыштовский район
  • Маслянинский район
  • Мошковский район
  • Новосибирский район
  • Ордынский район
  • Северный район
  • Сузунский район
  • Татарский район
  • Тогучинский район
  • Убинский район
  • Усть-Таркский район
  • Чановский район
  • Черепановский район
  • Чистоозерный район
  • Чулымский район

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области продлили режим полной самоизоляции до 30 апреля. Несмотря на это, уже больше 100 тысяч человек вышли на работу после постановления губернатора о разрешении на работу строительных и промышленных предприятий.

Напомним, сегодня количество заражённых коронавирусом в Новосибирске достигло 21.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

86400
Свободолюбивая Сибирь: три мегаполиса за Уралом отказываются соблюдать самоизоляцию
76042
«Единственный шанс на жизнь»: в Новосибирске пытаются спасти 21-летнюю студентку
61577
Чихать хотели: Новосибирск вышел в лидеры в стране, обогнав Москву и Красноярск по числу нарушений режима самоизоляции
57832
На Новосибирск надвигается штормовой ветер скоростью до 100 километров в час: синоптики рассказали, когда стихия может ударить по региону
49452
Коронавирус в Новосибирске: заявление оперативного штаба на 22:00 4 апреля
47946
Коронавирус в Новосибирске – у пяти человек подтвердили диагноз: сообщение оперативного штаба на 11:00 9 апреля
45549
Убрать из эфира рекламу деликатесов: ЛДПР предложила телеканалам пересмотреть наполнение рекламных блоков на время самоизоляции