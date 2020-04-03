Коронавирус: последние новости в мире к 10 апреля - более 100 заболевших в доме престарелых и миллиард долларов для ВОЗ

сегодня 03:36 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Более 1,5 миллиона заболевших в мире, мировой рекорд по числу смертей в США, помилование 2600 заключённых в Нигерии и массовое тестирование на COVID-19 в Эстонии; Африка только готовится к вспышке вируса.

К 10 апреля число зараженных в мире по данным Университета Джона Хопкинса составляет 1 506 936 человек. Более 340 тысяч пациентов в мире смогли справиться с новым вирусом. Ещё 90 тысяч скончались от последствий COVID-19. Коронавирус семимильными шагами завоёвывает США, где число заболевших уже приближается к полумиллиону. Китай, где и был впервые обнаружен вирус, остался уже далеко позади антилидеров по заболеваемости.

Массовая гибель

В США за сутки скончались от коронавируса более 1,9 тысячи человек, это самое большое число умерших в стране за всё время. Уже второй день подряд в американском минздраве фиксируют рекордные цифры летальных исходов. В Нью-Йорке, где счет жертв идёт на тысячи уже готовы массово хоронить тела в парках. Число заражённых в стране превышает 432,5 тысячи человек. По оценкам экспертов, масштабы эпидемии в Штатах могли бы быть меньше, если бы к угрозе распространения коронавируса в стране изначально отнеслись более серьёзно.

Вспышка в доме престарелых

Более 100 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в одном из домов престарелых в столице Венгрии Будапеште. На месте массовой вспышки проводятся проверки, выясняется, что поспособствовало такому заражению и распространению инфекции среди самой уязвимой группы населения. Пока медицинская служба страны не может дать на это ответ. Официально коронавирус подтверждён у 980 человек по всей Венгрии.

Проверят всех

Правительство Эстонии намерено провести массовое тестирование населения на коронавирус. В настоящее время тестирование проходят люди старше 80-ти лет, а также лица, имеющие тяжелые хронические заболевания. Теперь же проверку пройдут все жители, начиная с серьезно пострадавшего от пандемии COVID-19 острова Сааремаа. Именно с него началась эпидемия, когда 4 и 5 марта прошли волейбольные матчи между местной и итальянской командой по волейболу. В Италии на тот момент число заражённых превышало 1,5 тысячи человек. Но Эстония не стала отменять матч.

Миллиард на нужды мира

Всемирная организация здравоохранения намерена в скором времени обратиться с призывом выделить ей более 1 миллиарда долларов на борьбу с пандемией коронавируса. ВОЗ уже заявляла,что для помощи странам запускается программа с общим объёмом вложений почти 700 миллионов долларов. Сейчас сумма называется в миллиард или даже несколько миллиардов. США ранее заявили, что намерены пересмотреть финансирование ВОЗ, потому что не видят какого-либо результата в борьбе с распространением инфекции в мире.

COVID за свободу

Президент Нигерии Мохаммаду Бухари помиловал 2,6 тысячи заключенных, чтобы разгрузить тюрьмы и замедлить распространение коронавируса в стране. На свободу отправились лица старше 60 лет, заключенные со смертельными заболеваниями, те, кому осталось меньше шести месяцев тюремного срока, заключенные с психическими проблемами, а также те, чей тюремный срок может быть заменен штрафом. как освобождение замедлит распространение вируса, не уточняется.

Африка на пороге эпидемии

Страны Африки пока только стоят на пороге эпидемии. Из 55 государств Африканского союза коронавирус выявлен в 52. По подсчётам ВОЗ африканские страны столкнутся с пиком эпидемии в ближайшие несколько недель. Распространение инфекции в них уже идёт по сценарию, который наблюдается в Европе и США. В ВОЗ уверены, что не все государства ждёт такой сценарий, но он реален для целого ряда стран. В тройке лидеров по распространению инфекции на данный момент находятся ЮАР, Алжир и Египет. на эти три страны приходится почти 5 тысяч заболевших.

Новый рекорд Италии

Италия начала ставить новые рекорды в борьбе с коронавирусом. Если раньше приходили сообщения о рекордном количестве заболевших и умерших, то теперь говорится о числе победивших болезнь. За последние сутки в стране поправились более двух тысяч человек. Число летальных исходов тоже день ото дня уменьшается. Если в понедельник было 636 смертельных случаев, то уже в среду их стало 552. Пока Италия остаётся лидером в мире по числу летальных исходов. По количеству выздоровевших же пока находится лишь на 5 месте.