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Коронавирус в Новосибирске – выявлено три новых случая: сообщение оперативного штаба на 11:00 10 апреля

сегодня 11:15

Фото минздрава НСО

В Новосибирской области зарегистрировано ещё три случая заражения коронавирусом; все новые пациентки – женщины.

По данным оперативного штаба на 11 утра 10 апреля, в Новосибирской области зафиксировано три новых случая заражения COVID-19. Таким образом, в регионе количество подтверждённых случаев коронавирусной инфекции достигло 21. Восемь пациентов выздоровели.

Все новые пациенты – женщины. Одна вернулась из Таиланда, вторая была в Москве. Третья никуда не выезжала и с ранее выявленными пациентами не контактировала. Круг их контактов установлен.

В детскую больницу № 3 за сутки поступило трое детей с подозрением на коронавирус, они приехали из Москвы и Калининграда. Выписали двух пациентов. Всего в ДГКБ № 3 находятся 13 детей с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.

В инфекционную больницу № 1 Новосибирска по состоянию на утро 10 апреля госпитализировано 49 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, из них 13 человек с подтверждённым диагнозом.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

коронавирус
Новосибирск
оперативный штаб

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