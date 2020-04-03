Коронавирус в Новосибирске: последние новости и ситуация на 17:00 10 апреля – больше 20 заражённых и работа храмов на Пасху
Коллаж Сиб.фм
Новосибирск сегодня побил рекорды всей Сибири по числу заражённых коронавирусом; за сутки больных стало больше 20.
фото с сайта pixabay.com
В Новосибирской области неуклонно растёт число заболевших коронавирусом. По данным оперативного штаба, 10 апреля в больницу были госпитализированы три новых пациента. Все – женщины. Одна вернулась из Таиланда, вторая – из Москвы, третья не выезжала за пределы Новосибирской области и не контактировала с теми, кто вернулся из-за рубежа.
Все контакты дамы, подхватившей коронавирус в Новосибирске, установлены и отработаны, сообщил сегодня, 10 апреля, оперативный штаб.
Общее количество заболевших в Новосибирской области составило 21 человек.
фото минздрава НСО
Главный инфекционист Новосибирской области сегодня рассказала, что сибирякам в борьбе с коронавирусом может помочь иммунитет.
«Действительно, Китай заявил о пандемии коронавируса перед новогодними праздниками. После этого – в январе, феврале, марте, все мы переносили разные вирусные заболевания, кто-то в более, кто-то в менее тяжёлой степени. При этом для нас, инфекционистов, очень интересен вопрос о том, почему дальневосточные регионы, которые очень тесно контактируют с Китаем, не колыхнуло от эпидемии ещё тогда», – сказала Лариса Позднякова.
Врач предположила, что определённая группа населения могла перенести коронавирус в лёгкой форме и приобрести к нему иммунитет.
фото СО РАН
Учёные Сибирского отделения СО РАН направили свои предложения по борьбе с коронавирусной инфекцией в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина. Проекты разработала группа медиков и бизнесменов.
Как отметил глава СО РАН Валентин Пармон, предложений набралось на толстый том. Разработки можно достаточно быстро внедрить и начать использовать.
Новосибирские священники провели на границе города молебен об избавлении от коронавируса.
Молебны состоялись на северном, южном, западном и восточном пограничных участках города, таким образом, на Новосибирск было наложено крестное знамение, защищающее жителей столицы Сибири от смертоносной болезни.
Храмы и церкви Новосибирской области не будут закрыты в дни празднования Вербного воскресенья и Пасхи. Об этом стало известно сегодня, 10 апреля.
Губернатор Новосибирской области и митрополит Никодим обратились к жителям региона.
«Если же вы, несмотря на все наши предупреждения, имеете желание посетить храмы, то это необходимо сделать с соблюдением всех санитарных противоэпидемиологических норм», – говорится в обращении.
Напомним, за сутки в России подтвердили 1786 новых случаев заболевания коронавирусом.
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