Коронавирус в Новосибирске: последние новости и ситуация на 17:00 10 апреля – больше 20 заражённых и работа храмов на Пасху

сегодня 17:02 Поделиться

Коллаж Сиб.фм

Новосибирск сегодня побил рекорды всей Сибири по числу заражённых коронавирусом; за сутки больных стало больше 20.

Коронавирусная троица

фото с сайта pixabay.com

В Новосибирской области неуклонно растёт число заболевших коронавирусом. По данным оперативного штаба, 10 апреля в больницу были госпитализированы три новых пациента. Все – женщины. Одна вернулась из Таиланда, вторая – из Москвы, третья не выезжала за пределы Новосибирской области и не контактировала с теми, кто вернулся из-за рубежа.

Все контакты дамы, подхватившей коронавирус в Новосибирске, установлены и отработаны, сообщил сегодня, 10 апреля, оперативный штаб.

Общее количество заболевших в Новосибирской области составило 21 человек.

Иммунитет поможет

фото минздрава НСО

Главный инфекционист Новосибирской области сегодня рассказала, что сибирякам в борьбе с коронавирусом может помочь иммунитет.

«Действительно, Китай заявил о пандемии коронавируса перед новогодними праздниками. После этого – в январе, феврале, марте, все мы переносили разные вирусные заболевания, кто-то в более, кто-то в менее тяжёлой степени. При этом для нас, инфекционистов, очень интересен вопрос о том, почему дальневосточные регионы, которые очень тесно контактируют с Китаем, не колыхнуло от эпидемии ещё тогда», – сказала Лариса Позднякова.

Врач предположила, что определённая группа населения могла перенести коронавирус в лёгкой форме и приобрести к нему иммунитет.

Учёные предложили помощь

фото СО РАН

Учёные Сибирского отделения СО РАН направили свои предложения по борьбе с коронавирусной инфекцией в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина. Проекты разработала группа медиков и бизнесменов.

Как отметил глава СО РАН Валентин Пармон, предложений набралось на толстый том. Разработки можно достаточно быстро внедрить и начать использовать.

Помолясь от коронавируса

Новосибирские священники провели на границе города молебен об избавлении от коронавируса.

Молебны состоялись на северном, южном, западном и восточном пограничных участках города, таким образом, на Новосибирск было наложено крестное знамение, защищающее жителей столицы Сибири от смертоносной болезни.

Если нельзя, но очень хочется

Храмы и церкви Новосибирской области не будут закрыты в дни празднования Вербного воскресенья и Пасхи. Об этом стало известно сегодня, 10 апреля.

Губернатор Новосибирской области и митрополит Никодим обратились к жителям региона.

«Если же вы, несмотря на все наши предупреждения, имеете желание посетить храмы, то это необходимо сделать с соблюдением всех санитарных противоэпидемиологических норм», – говорится в обращении.

Напомним, за сутки в России подтвердили 1786 новых случаев заболевания коронавирусом.