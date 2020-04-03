Коронавирус в России - хроника к 11 апреля: тест за 20 минут, самый молодой погибший и почти 100 смертей

сегодня 23:20 Поделиться

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В России эпидемия коронавируса набирает обороты: число больных приблизилось к 12 тысячам, за сутки выявляют всё больше больных и погибших, но активно ведут разработку вакцины: самые важные новости о COVID-19 в стране — в материале Сиб.фм.

За прошедшие сутки в России зафиксировали рекордный рост количества заражённых коронавирусом

Оперативный штаб заявил о 1786 новых случаях заболевания. Это очередной исторический максимум — число выявленных заражённых с каждым днём увеличивается. Всего в стране на 11 апреля 11917 больных.

Число погибших от коронавируса в стране приближается к 100

За сутки в России зафиксировали 18 летальных исходов — днём ранее погибли 13 человек. Таким образом, Россия приближается к очередному антирекорду — число смертей достигло 94. Как отмечает оперативный штаб, в Москве погибли 12 пациентов — одной из них было 33 года. По данным медиков, она не обращалась за помощью.

Глава Минздрава Республики Коми ушёл в отставку

Указ о снятии с должности министра здравоохранения Дмитрия Березина подписали 10 апреля. Сейчас в Коми ситуация с коронавирусом выходит из-под контроля. Закрыты на карантин не меньше четырёх местных больниц — одна из них стала очагом распространения инфекции в регионе. Сейчас в республике 208 подтверждённых случаев заражения. Ранее в отставку подал губернатор Коми — это произошло в день обращения президента Путина к нации, 2 апреля.

Наличие коронавируса в России будут определять за 20 минут

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства. По данным специалистов, тест-система на основе чипа выявляет вируса в течение 15-20 минут. Глава ФМБА Вероника Скворцова также ранее сообщала, что вакцину от коронавируса можно ожидать к концу текущего года.

Препарат против малярии "Мефлохин" эффективен в борьбе с коронавирусом

С таким заключением выступила ФМБА, передаёт "РИА-Новости" со ссылкой на пресс-службу агентства. "Мефлохин" полностью блокировал развитие цитопатического действия вируса SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) в культуре клеток в концентрации 2 микрокилограмма на литр.

В ближайшее время мэр Москвы может ввести в столице пропускной режим

Об этом со ссылкой на разные источники сообщают РБК, "Медуза" и "Ведомости". По данным собеседников изданий, Сергей Собянин выступит с заявлением, что в Москве вводятся цифровые пропуска для передвижения по городу. "Ведомости" отмечают, что круг лиц, которым будут выдавать пропуска, достаточно широк. Также будут те, кому можно будет передвигаться без них, отмечает газета. Московская администрация решила использовать в качестве пропусков QR-коды ещё в конце марта, однако тогда эту меру решили отложить до ухудшения ситуации с коронавирусом в регионе.

Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске превысило 20 человек

За прошедшие сутки в регионе выявили три новых случая. Одна из пациенток вернулась из Москвы, другая — из Таиланда. Третья женщина не выезжала за пределы Новосибирской области и не контактировала ни с кем из ранее заболевших.