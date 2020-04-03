Коронавирусом в России заразились почти 12 тысяч человек: список регионов, где выявили заболевших
Фото с сайта «стопкоронавирус.рф»
Число заражённых коронавирусом в России почти достигло 12 тысяч; за прошедшие сутки заболели 1786 человек.
В России за прошедшие сутки выявили 1786 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщает 10 апреля федеральный оперативный штаб, общее число больных в стране достигло 11 917. Новые случаи выявили в 57 регионах:
1. Москва: 1124;
2. Московская область: 182;
3. Республика Коми: 58;
4. Санкт-Петербург: 35;
5. Ульяновская область: 34;
6. Нижегородская область: 32;
7. Мурманская область: 23;
8. Республика Марий Эл: 22;
9. Краснодарский край: 20;
10. Республика Башкортостан: 18;
11. Ленинградская область: 17;
12. Чувашская Республика: 15;
13. Пензенская область: 15;
14. Тамбовская область: 12;
15. Калининградская область: 10;
16. Ставропольский край: 10;
17. Белгородская область: 8;
18. Калужская область: 7;
19. Липецкая область: 7;
20. Орловская область: 7;
21. Республика Адыгея: 7;
22. Рязанская область: 6;
23. Новгородская область: 6;
24. Республика Бурятия: 6;
25. Республика Тыва: 6;
26. Тверская область: 5;
27. Тульская область: 5;
28. Республика Северная Осетия: 5;
29. Ростовская область: 5;
30. Владимирская область: 4;
31. Воронежская область: 4;
32. Республика Ингушетия: 4;
33. Кабардино-Балкарская Республика: 4;
34. Пермский край: 4;
35. Саратовская область: 4;
36. Иркутская область: 4;
37. Кемеровская область: 4;
38. Хабаровский край: 4;
39. Костромская область: 3;
40. Вологодская область: 3;
41. Карачаево-Черкесская Республика: 3;
42. Оренбургская область: 3;
43. Тюменская область: 3;
44. Республика Хакасия: 3;
45. Новосибирская область: 3;
46. Республика Крым: 3;
47. Смоленская область: 2;
48. Волгоградская область: 2;
49. Республика Мордовия: 2;
50. Удмуртская Республика: 2;
51. Самарская область: 2;
52. Свердловская область: 2;
53. Омская область: 2;
54. Еврейская АО: 2;
55. Курская область: 1;
56. Республика Дагестан: 1;
57. Кировская область: 1.
Также за прошедшие сутки зарегистрировали 18 летальных исходов – за всё время погибли 94 человека. Выздоровели 795 человек.
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