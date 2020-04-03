Коронавирусом в России заразились почти 12 тысяч человек: список регионов, где выявили заболевших

сегодня 14:39 Поделиться

Фото с сайта «стопкоронавирус.рф»

Число заражённых коронавирусом в России почти достигло 12 тысяч; за прошедшие сутки заболели 1786 человек.

В России за прошедшие сутки выявили 1786 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщает 10 апреля федеральный оперативный штаб, общее число больных в стране достигло 11 917. Новые случаи выявили в 57 регионах:

1. Москва: 1124;

2. Московская область: 182;

3. Республика Коми: 58;

4. Санкт-Петербург: 35;

5. Ульяновская область: 34;

6. Нижегородская область: 32;

7. Мурманская область: 23;

8. Республика Марий Эл: 22;

9. Краснодарский край: 20;

10. Республика Башкортостан: 18;

11. Ленинградская область: 17;

12. Чувашская Республика: 15;

13. Пензенская область: 15;

14. Тамбовская область: 12;

15. Калининградская область: 10;

16. Ставропольский край: 10;

17. Белгородская область: 8;

18. Калужская область: 7;

19. Липецкая область: 7;

20. Орловская область: 7;

21. Республика Адыгея: 7;

22. Рязанская область: 6;

23. Новгородская область: 6;

24. Республика Бурятия: 6;

25. Республика Тыва: 6;

26. Тверская область: 5;

27. Тульская область: 5;

28. Республика Северная Осетия: 5;

29. Ростовская область: 5;

30. Владимирская область: 4;

31. Воронежская область: 4;

32. Республика Ингушетия: 4;

33. Кабардино-Балкарская Республика: 4;

34. Пермский край: 4;

35. Саратовская область: 4;

36. Иркутская область: 4;

37. Кемеровская область: 4;

38. Хабаровский край: 4;

39. Костромская область: 3;

40. Вологодская область: 3;

41. Карачаево-Черкесская Республика: 3;

42. Оренбургская область: 3;

43. Тюменская область: 3;

44. Республика Хакасия: 3;

45. Новосибирская область: 3;

46. Республика Крым: 3;

47. Смоленская область: 2;

48. Волгоградская область: 2;

49. Республика Мордовия: 2;

50. Удмуртская Республика: 2;

51. Самарская область: 2;

52. Свердловская область: 2;

53. Омская область: 2;

54. Еврейская АО: 2;

55. Курская область: 1;

56. Республика Дагестан: 1;

57. Кировская область: 1.

Также за прошедшие сутки зарегистрировали 18 летальных исходов – за всё время погибли 94 человека. Выздоровели 795 человек.