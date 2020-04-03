Кредиты под 0 %: как малому бизнесу получить беспроцентный заём для выплаты зарплат сотрудникам

сегодня 15:33 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Банки начали выдавать беспроцентные кредиты бизнесу; льготная ставка будет действовать 6 месяцев.

В период пандемии коронавируса многие работодатели, особенно ИП и организации из сферы малого бизнеса, остались без заказов и клиентов. Бизнес ушёл на вынужденные «каникулы», но обязанность выплачивать сотрудникам зарплату никто не отменял.

Чтобы поддержать предпринимателей и не допустить массовых сокращений, правительство РФ разработало план по обеспечению развития экономики в связи с распространением коронавирусной инфекции.

ЦБ выделил банкам 150 миллиардов рублей на беспроцентные кредиты предприятиям малого и среднего бизнеса. В регионах их начали выдавать с 8 апреля.

Какие банки выдают беспроцентный кредит

В первой очереди банков, которые получат деньги от ЦБ: Сбербанк, ВТБ, МСП-банк, Промсвязьбанк, Газпромбанк, Альфа-банк, «Открытие». Начиная со среды, 8 апреля, эти банки должны начать выдавать деньги предпринимателям на поддержку занятости. Сбербанк и ВТБ в начале прошлой недели уже начали выдачу кредитов малому бизнесу на зарплату под 0 % годовых.

В Новосибирске подать заявку на беспроцентный кредит уже можно в Сбербанке, ВТБ и банке «Левобережный».

Кто может получить кредит

Программа государственной поддержки предназначена для малых и микропредприятий из отраслей, наиболее пострадавших в результате COVID-19.

Пострадавшие от коронавируса сферы были обозначены указом правительства: перевозки, культура, спорт, туризм, гостиничный бизнес, общественное питание, образование, организация мероприятий, бытовые услуги (химчистки, парикмахерские, ремонтные мастерские и другие предприятия).

Кроме того, предприятия, которые претендуют на такой кредит, должны быть зарплатными клиентами банка, число их сотрудников не может превышать 100 человек, а годовой оборот должен быть меньше 800 млн руб.

Причём на время действия кредита предприниматель не должен сокращать численность сотрудников более чем на 15 %.

При этом, как показал опрос ЦСР во время первой недели «путинских каникул», почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в неоплачиваемый отпуск. Свыше 20 % предприятий сократили зарплаты, а 16 % перешли к увольнениям.

Как подать заявку

«Для оформления заявки достаточно упрощённого пакета документов, рассмотрение происходит за один рабочий день. Залоговое обеспечение не требуется», – рассказали в ВТБ.

При этом в условиях самоизоляции подать заявку на кредит можно дистанционно.

«Заявку на кредит по нулевой ставке можно подать на сайте банка, в интернет-банке или онлайн-офисе для юридических лиц», – сообщили в банке «Левобережный».

В Сбербанке также сообщили, что кредит можно оформить полностью в электронной форме без посещения банка как предодобренный заём.

Какую сумму дают в кредит и на каких условиях

Суммы займов рассчитываются не на основе реальных зарплат, а на основе МРОТ и численности сотрудников.

«При расчёте суммы займа учитывается количество сотрудников, МРОТ, районный коэффициент в субъекте, где зарегистрирован заёмщик, ставка по взносам с заработной платы», – уточнили в пресс-службе банка ВТБ.

Первые кредиты под 0 % будут предоставляться клиентам банка на срок до 6 месяцев. В последующий срок, если кредит не погашен, возвращать деньги придётся с процентами, хотя и меньшими, чем при обычном кредитовании.

«Кредит выдаётся на срок до 12 месяцев с предоставлением отсрочки основного долга на 6 месяцев, при этом ставка по кредиту составляет 0 % на период 6 месяцев. По истечении 6 месяцев ставка повышается до 4 % годовых», – рассказали в пресс-службе Сбербанка.

При этом, как подчеркнули в банке, кредит является целевым, выдаются исключительно на заработную плату и связанные с ней платежи, например, оплата страховых взносов.

Банки обещают проконтролировать чтобы предприниматели потратили беспроцентный кредит именно на зарплаты сотрудников.

«Кредит выдается ежемесячными траншами согласно зарплатному списку, в соответствии с зарплатным реестром. Каждый месяц транш переводится по новому актуальному реестру.

Мы контролируем, чтобы зачисление средств шло на счета сотрудников предприятия»,

– заверили в Сбербанке.

Что думают сами предприниматели

По оценкам экспертов, пока предприниматели подают заявки на беспроцентные кредиты не очень охотно.

«Размер кредита рассчитывается на основе МРОТ, – пояснил Сиб.фм предприниматель из Новосибирска Михаил Бондаренко. – С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда в Новосибирской области – 14 556 рублей (12 130 + районный коэффициент 1,2), а для большинства работников это намного меньше реальных зарплат. Хотя многие фирмы часть зарплаты выдают "в конвертах" и в период вынужденных каникул предложили сотрудникам либо взять отпуск, либо платят только белую часть зарплаты. Но такая поддержка сейчас лучше, чем никакой. Хотя лично я более действенной мерой считаю налоговые каникулы и освобождение от арендной платы на период карантинных мер. Известно, что если компания уклоняется от налогов, имеет задолженность – заявку в банк подавать бесполезно.

В нынешних условиях налоговые каникулы – отсрочка по оплате налогов – хорошая мера.

Но лично я считаю, что если период самоизоляции растянется до лета, то спасти небольшой бизнес может только отмена или существенное снижение налогов.

Отсрочка может и не спасти, ведь спрос на товары и услуги может упасть за счёт снижения покупательской способности – многие люди остались без работы или получают сейчас лишь часть фактической зарплаты. Кроме того, многие возят товар из-за рубежа и из-за отмены авиасообщения и выросшего курса доллара, скорее всего, будут в сложном положении».

Напомним, в начале апреля учёные из Новосибирска отправили свои предложения по борьбе с коронавирусом в правительство России.