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Медцентр для больных коронавирусом в Новосибирске строят рекордными темпами: военные показали кадры с площадки

сегодня 14:08

Фото пресс-службы ЦВО

Многофункциональный медицинский центр на 160 мест возводят в Новосибирске; строительство идёт рекордными темпами.

Медицинский центр для больных коронавирусом возводят в столице Сибири военные строители. Специалисты уже подготовили фундамент и возвели более 50 % каркаса будущего сооружения. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Общая площадь корпуса, рассчитанного на 160 пациентов, составит более 14 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день смонтировано 392 тонны металлоконструкций – это 56 % от общего объёма основного каркаса.

«Набранный темп работ позволяет выполнить поставленную задачу точно в срок. Специалисты работают на строительстве круглосуточно семь дней в неделю, задействовано более 478 человек, из них 170 выходит в ночную смену», – отметили в пресс-службе.

Бетон на стройку поставляют предприятия Новосибирска. Металлоконструкции производят на пяти заводах Сибири: в Абакане, Набережных Челнах, Кемерово и Новосибирске.

Параллельно со строительством организована и поставка медицинского оборудования: компьютерных томографов, аппаратов анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигенации, рентгеновских комплексов. Формируется запас лекарственных препаратов.

Как уточнили в пресс-службе ЦВО, на строительной площадке установлены четыре стационарные видеокамеры, которые позволяют контролировать возведение медцентра в Новосибирске в круглосуточном режиме.

Как ранее сообщал Сиб.фм, до 30 апреля в Новосибирске и ещё семи городах России должны быть построены модульные инфекционные центры.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

коронавирус
Новосибирск
медицинский центр

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