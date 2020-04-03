Министр образования Новосибирской области признал неготовность региона к дистанционному обучению

сегодня 17:21 Поделиться

Скриншот из обращения Сергея Федорчука на YouTube

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук выступил с обращением; оно было посвящено работе образовательных учреждений в режиме дистанционного обучения.

С массовым переходом школ на дистанционное обучение выявили слабые места в региональной системе образования. Об этом рассказал в своём обращении министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

«За три дня были выявлены как технические проблемы на платформах, так и методические. Они связаны с организацией образовательного процесса при массовом переходе к дистанционному обучению», – заметил министр.

Он также сообщил, что в министерстве прекрасно понимают все проблемы, которые необходимо решать в кратчайшие сроки. В частности, необходимо принять срочные меры, которые позволят снизить напряжение, которое все испытывают при организации процесса дистанционного обучения.

При областном Центре информационных технологий создан штаб и готовятся срочные технические условия для организации работы в новых условиях. Кроме того, необходимо предоставить учителям и родителям получать адресную связь в режиме одного окна, минуя массу разнородных сайтов и других ресурсов.

«Благодаря сообщениям, размещённым на наших ресурсах, мы получим возможность детально анализировать ту проблематику, которая возникает при анализе организации дистанционного обучения», – сказал Сергей Федорчук.

По его словам, необходимо сконцентрировать информацию по переходу на дистанционное обучение на одном информационном ресурсе. Нужно активно взаимодействовать с общественностью и со всеми заинтересованными структурами, которые помогают организовать процесс.

Министр подчеркнул, что режим дистанционного обучения будет продолжен и на следующей неделе. Для отработки всех механизмов работа будет продолжена и в последующем.

Сергей Федорчук поблагодарил педагогов за самоотверженный труд и заверил, что их труд будет облегчён.

Напомним, 6 апреля родители пожаловались на массовые сбои в дистанционном обучении.