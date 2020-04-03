Молебны против коронавируса совершили священники на выездах из Новосибирска

сегодня 10:33 Поделиться

Фото со страницы Новосибирской митрополии в соцсети «ВКонтакте»

Молебны о спасении от эпидемии прошли на всех основных участках границы Новосибирска; священнослужители попросили избавить землю и город «от вредоносного поветрия».

Молебен прошёл 8 апреля на шести автомобильных магистралях в местах выезда из Новосибирска. Клирики епархии совершили «молебные пения во время губительного поветрия», сообщается на странице Новосибирской митрополии ВКонтакте.

Как отметил протоиерей Сергий Коновалов, молебны состоялись на северном, южном, западном и восточном пограничных участках города, таким образом, на Новосибирск было наложено крестное знамение, защищающее жителей столицы Сибири от смертоносной болезни.

В чинопоследование были включены прошения и молитва, утверждённые святейшим патриархом Кириллом.

«Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к каждому из нас усилить молитву об избавлении земли нашей от вредоносного поветрия. И я, дорогие мои, призываю вас: как верные чада патриарха – осуществим особую молитву на всех въездах в Новосибирск, чтоб наша земля, наш город, наши люди были сохраняемы Господом, и чтобы болезнь нас не коснулась», – отметил правящий архиерей.

По словам протоиерея Иакова Конкина, совершавшего молебное пение с другими священнослужителями на участке автотрассы Новосибирск-Ордынск, несмотря на сложные погодные условия, молитва укрепила священнослужителей. А проезжающие мимо автомобилисты, понимая всю важность православной миссии, сигналами проявляли свою солидарность.

Напомним, 9 апреля священники пролетели с иконами на самолёте и над самим городом.