Можно ли пойти в храм на Вербное воскресенье и Пасху: губернатор Новосибирской области и митрополит выступили с обращением к жителям

сегодня 13:13 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Губернатор Новосибирской области и митрополит Никодим обратились к жителям региона с предостережением в канун Пасхи; в храмы можно приходить, только соблюдая все санитарные нормы.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и глава Новосибирской митрополии Никодим обратились к жителям региона с напоминанием об опасности распространения коронавирусной инфекции.

«В нашем регионе сложились добрые и уважительные отношения к духовно-нравственным традициям. Особо это важно в преддверии великих христианских праздников Вербного воскресенья и Пасхи Христовой. Никаких препятствий для посещения храмов чиниться не будет», – говорится в тексте обращения.

В тоже время губернатор и митрополит напоминают об опасности большого скопления людей при коронавирусе.

«Если же вы, несмотря на все наши предупреждения, имеете желание посетить храмы, то это необходимо сделать с соблюдением всех санитарных противоэпидемиологических норм», – сказано в документе.

Добавим, Вербное воскресенье в этом году празднуется 12, а Пасха – 19 апреля.

Напомним, в Омске из-за угрозы распространения коронавируса отменили посещение кладбищ на Родительский день.