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Можно ли сделать тест на коронавирус без симптомов ОРВИ – разъяснение минздрава Новосибирской области

сегодня 11:16

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Тестирование на COVID-19 в Новосибирской области пока проводится по показаниям; если у человека нет симптомов заболевания, сдать анализ на коронавирус не удастся.

Пять лабораторий для выявления коронавируса у пациентов работают в Новосибирской области, однако пройти тестирование для выявления COVID-19 любой желающий не сможет. Об этом заявила главный инфекционист региона Лариса Позднякова во время онлайн-общения с жителями области.

«На данный момент в области развёрнуто пять лабораторий по тестированию – на базе Роспотребнадзора, в первой инфекционной больнице, в областной клинической больнице, в лаборатории ФИТЦ СО РАН и в "Инвитро". Ежедневно в регионе делается 600-700 тестов», – рассказала Позднякова.

Тем не менее, сдать тест на коронавирус может пока не каждый желающий – анализы возьмут только при наличии клинических признаков.

«Если у человека нет никаких симптомов заболевания, анализ у него не возьмут», – подчеркнула инфекционист.

В то же время при наличии у пациента признаков ОРВИ – кашля, повышенной температуры и насморка – ему необходимо обратиться в медучреждение или вызвать врача на дом.

«И уже доктор примет решение – необходимо человеку сделать тест или нет. В тяжёлом случае больного госпитализируют в стационар и уже там проводят обследование», – объяснила Позднякова.

Медик добавила, что вся система здравоохранения сейчас нацелена в первую очередь на обследование больных и контактировавших с ними лиц.

Напомним, 10 апреля главный инфекционист региона дала прогноз по распространению коронавирусной инфекции в Новосибирской области.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

Новосибирск
коронавирус

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