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На Параде Победы по Новосибирску должен пройти Т-34; военные рассказали, как идёт подготовка к 9 мая

сегодня 17:42

Фото из архива Сиб.фм

Военнослужащие Центрального военного округа приступили к подготовке техники к параду 9 мая в Новосибирске; парад пока никто не отменял.

В Новосибирске военнослужащие 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) приступили к подготовке военной техники, задействованной в военном параде, посвящённом 75-й годовщине Победы советского народа в Великой отечественной войне 1941-1945 годов.

Для обслуживания техники к проведению праздничных мероприятий привлечено более 30 военнослужащих от ремонтно-восстановительного батальона 41-й общевойсковой армии. На развёрнутых пунктах личный состав производит замену технических жидкостей, обслуживание узлов и агрегатов, очистку от следов коррозии и покраску кузовных элементов военной техники. Кроме того, идёт подготовка самого легендарного участника Великой Отечественной войны – танка Т-34. В ходе подготовки военнослужащие проведут очистку лакокрасочного покрытия, покраску, а на завершающем этапе обновят опознавательные знаки и надпись: «Сибирский колхозник». В этом году специалистам удалось найти и заменить все запчасти боевой машины на оригинальные. Полностью восстановленная машина возглавит механизированную часть парада 9 мая и пройдёт по главной площади Новосибирска наряду с новейшими образцами военной техники.

Всего в торжественном параде Победы в Новосибирске примут участие более 2 тысяч военнослужащих и около 70 единиц военной и авиационной техники.

Напомним, «Бессмертный полк» предложил не проводить массовую акцию в этом году.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

9 мая
День Победы
Парад Победы
Новосибирск

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