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Назван процент россиян с иммунитетом к коронавирусу

сегодня 20:29

Фото с сайта pixabay.com

Главный санитарный врач России обнародовала новую статистику о коронавирусе; иммунитет к инфекции есть у небольшого процента россиян.

Иммунитет к коронавирусной инфекции есть только у 3 % россиян. Об этом 10 апреля сообщила главный санитарный врач РФ Анна Попова. По её словам, к таким выводам Роспотребнадзор пришёл после тестов на наличие иммунитета.

Также она заявила, что из общего числа инфицированных коронавирусом 20-25 % не имеют симптомов. По словам Поповой, заболевание у них не развивается.

Сегодня стало известно, что ФМБА представило новую тест-систему для выявления COVID-19 на основе чипа. По данным главы агентства Вероники Скворцовой, система будет давать результат за 15-20 минут. Также в ближайшее время ФМБА представит тест-систему, которая будет определять иммунитет человека к коронавирусной инфекции.

Напомним, сегодня количество заражённых коронавирусом в России приблизилось к 12 тысячам.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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