«Не целуйте их»: эксперты оценили угрозу распространения коронавируса через кошек и собак

сегодня 11:24 Поделиться

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Домашние животные редко могут заражаться коронавирусом, но могут переносить его на своем теле; вирус можно подхватить через шерсть питомца, а кошки с пневмонией ещё и кашляют.

Домашние животные могут стать переносчиками инфекции. Вероятность этого невелика, но всё-таки существует. В частности, коронавирус способен длительное время оставаться на шерсти питомца. Об этом предупредил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в разговоре с RT.

По его словам, в мире выявлены единичные случаи инфицирования кошек и собак SARS-CoV-2 от человека, поэтому их опасность как переносчиков вируса сильно преувеличена. Тем не менее у питомцев есть собственный коронавирус, который крайне редко угрожает их жизни и здоровью и не несёт вреда для человека.

Однако заразиться из-за питомца можно и распространённым сейчас вирусом. Дело в том, что на шерсти питомца коронавирус может оставаться довольно долгое время, так что при удобном случае способен «переключиться» на хозяина животного.

«Например, вы пошли гулять на улицу с собакой, она подошла близко к больному коронавирусом человеку, а когда вы пришли домой, ваш ребёнок погладил собаку, а потом своё лицо, после чего заразились», – описал возможный способ заражения специалист.

Чтобы избежать инфекции, нужно следить за гигиеной домашних животных, делать профилактические прививки и не целовать их. Также, если в доме находится заразившийся человек, его необходимо оградить от общения с питомцем, посоветовал Шеляков.

Ранее самым уязвимым к последствиям заражения коронавирусом домашним животным назвали кошку. Кошки из китайского Уханя, ставшего очагом распространения коронавируса, массово заразились. У кошек пневмония COVID-19 сопровождается сухим кашлем, через который они теоретически могут распространять вирус.

Напомним, в начале апреля Сиб.фм рассказывал, на каких поверхностях и предметах коронавирус держится дольше всего.