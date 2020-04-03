«Никакого пика ещё не наступило»: Собянин заявил, что Москве предстоит «серьёзное испытание» из-за коронавируса

сегодня 14:23 Поделиться

Фото администрации Москвы

Мэр Москвы дал неутешительный прогноз в связи с ситуацией с коронавирусом в столице; по его словам, до пика эпидемии ещё далеко.

Пик эпидемии коронавирусной инфекции в Москве ещё не достигнут. Об этом «РИА Новости» сообщил мэр города Сергей Собянин сегодня, 10 апреля.

«Я вам точно говорю, никакого пика еще не наступило, мы находимся скорее у подножия этого пика, даже не в середине», – сказал он.

Собянин отметил, что Москве «предстоит серьёзное испытание», к которому надо готовиться. Градоначальник объяснил, что это будет касаться контроля за исполнением режима самоизоляции, работы медицинской системы и массового тестирования.

«Знаете, прогнозы – дело неблагодарное, особенно в такой среде, как разговоры по поводу пандемии и распространения вируса и так далее. Сколько учёных, сколько инфекционистов, столько и прогнозов различного рода. Поэтому самый лучший прогноз для нас – это 100 % всё, что мы можем сегодня сделать, – сделать», – сказал мэр столицы.

По состоянию на 10 апреля, в России зарегистрирован 10 131 случай заражения коронавирусом – больше шести тысяч из них в Москве. За всё время от инфекции погибли 76 человек.

Напомним, 10 апреля в Москве от коронавируса погибли ещё 12 человек.