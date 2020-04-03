Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

«Ночи не спать, работать снова и снова»: депутат сибирского региона посвятил песню медицинским работникам

сегодня 23:01

Фото Светланы Шуваевой

Депутат Законодательного собрания Забайкальского края, хирург высшей категории Алексей Саклаков написал песню, посвящённую врачам; её исполнили артисты фолк-театра «Забайкалье».

Новый клип на стихи депутата Забайкальского парламента и хирурга высшей категории Алексея Саклакова сняли разместил на Youtube- канале региональной телекомпании «Забайкалье». Песню исполнили артисты одноимённого фольк-театра. Об этом рассказали в пресс-службе Законодательного собрания Забайкальского края.

«Стихи были написаны на одном дыхании. Их строки были пропущены через сердца моих друзей и коллег», — рассказал автор Алесей Саклаков.

Он отметил, что сейчас в условиях пандемии поддержка врачам и медсёстрам, оказывающим медицинскую помощь на передовой нужна как никогда. Алексей Саклаков сравнил медработников с богатырями, сражающимися на Калиновом мосту. В славянской мифологии он соединял миры живых и мёртвых.

Напомним, 10 апреля в одной из больниц в Уфе у 170 врачей обнаружили коронавирус.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

песня
коронавирус
поддержка

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

86400
Свободолюбивая Сибирь: три мегаполиса за Уралом отказываются соблюдать самоизоляцию
76042
«Единственный шанс на жизнь»: в Новосибирске пытаются спасти 21-летнюю студентку
61577
Чихать хотели: Новосибирск вышел в лидеры в стране, обогнав Москву и Красноярск по числу нарушений режима самоизоляции
57832
На Новосибирск надвигается штормовой ветер скоростью до 100 километров в час: синоптики рассказали, когда стихия может ударить по региону
49452
Коронавирус в Новосибирске: заявление оперативного штаба на 22:00 4 апреля
47946
Коронавирус в Новосибирске – у пяти человек подтвердили диагноз: сообщение оперативного штаба на 11:00 9 апреля
45549
Убрать из эфира рекламу деликатесов: ЛДПР предложила телеканалам пересмотреть наполнение рекламных блоков на время самоизоляции