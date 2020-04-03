«Ночи не спать, работать снова и снова»: депутат сибирского региона посвятил песню медицинским работникам

сегодня 23:01 Поделиться

Фото Светланы Шуваевой

Депутат Законодательного собрания Забайкальского края, хирург высшей категории Алексей Саклаков написал песню, посвящённую врачам; её исполнили артисты фолк-театра «Забайкалье».

Новый клип на стихи депутата Забайкальского парламента и хирурга высшей категории Алексея Саклакова сняли разместил на Youtube- канале региональной телекомпании «Забайкалье». Песню исполнили артисты одноимённого фольк-театра. Об этом рассказали в пресс-службе Законодательного собрания Забайкальского края.

«Стихи были написаны на одном дыхании. Их строки были пропущены через сердца моих друзей и коллег», — рассказал автор Алесей Саклаков.

Он отметил, что сейчас в условиях пандемии поддержка врачам и медсёстрам, оказывающим медицинскую помощь на передовой нужна как никогда. Алексей Саклаков сравнил медработников с богатырями, сражающимися на Калиновом мосту. В славянской мифологии он соединял миры живых и мёртвых.

Напомним, 10 апреля в одной из больниц в Уфе у 170 врачей обнаружили коронавирус.