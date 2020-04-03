Новосибирск вошёл в тройку лидеров по числу заражённых коронавирусом в Сибири
Фото Алексея Чистякова
В Новосибирской области выявили 21 случай заражения коронавирусом; больше больных только в Бурятии и Красноярске.
Новосибирск оказался на третьем месте по количеству заражённых коронавирусной инфекцией среди регионов Сибири. Согласно сводке оперативного штаба на 10 апреля, число больных в столице Сибири увеличилось до 21. За прошедшие сутки зафиксировали ещё три новых случая.
По количеству больных Новосибирск сравнялся с Алтайским краем, Иркутской область – там также по 21 больному. Больше всего заражённых сейчас в Бурятии – 60 человек. На втором месте в Сибири Красноярск с 39 больными.
Меньше в Кемеровской и Омской областях (17), Хакасии (9), Томске (4), Якутии (16).
Всего в России 11 917 заражённых коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки в стране выявили 1786 новых случаев. За сутки погибли 18 человек – всего зафиксировано 94 летальных исхода.
Напомним, сегодня на Чукотке во время эпидемии коронавируса в стране открыли бани, солярии и кинотеатры.
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