Новосибирск вошёл в тройку лидеров по числу заражённых коронавирусом в Сибири

сегодня 16:39 Поделиться

Фото Алексея Чистякова

В Новосибирской области выявили 21 случай заражения коронавирусом; больше больных только в Бурятии и Красноярске.

Новосибирск оказался на третьем месте по количеству заражённых коронавирусной инфекцией среди регионов Сибири. Согласно сводке оперативного штаба на 10 апреля, число больных в столице Сибири увеличилось до 21. За прошедшие сутки зафиксировали ещё три новых случая.

По количеству больных Новосибирск сравнялся с Алтайским краем, Иркутской область – там также по 21 больному. Больше всего заражённых сейчас в Бурятии – 60 человек. На втором месте в Сибири Красноярск с 39 больными.

Меньше в Кемеровской и Омской областях (17), Хакасии (9), Томске (4), Якутии (16).

Всего в России 11 917 заражённых коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки в стране выявили 1786 новых случаев. За сутки погибли 18 человек – всего зафиксировано 94 летальных исхода.

Напомним, сегодня на Чукотке во время эпидемии коронавируса в стране открыли бани, солярии и кинотеатры.