Новосибирские школьники не вернутся в школы 13 апреля - губернатор

сегодня 18:25 Поделиться

Фото Правительства НСО

Дети в школах Новосибирска продолжат обучение из дома; сёл это не касается.

Школьники из Новосибирска не будут учиться очно с 13 апреля. Об этом во время брифинга 10 апреля сообщил губернатор области Андрей Травников. По его словам, эта мера коснётся только городских школ — в том числе Бердска, Искитима и Оби.

В отношении сельских образовательных учреждений будут действовать другие меры. Школьники из области начнут учиться очно 13 апреля.

Ранее Травников заявил, что больше 100 тысяч человек в Новосибирске вышли на работу в режиме самоизоляции. Работу возобновили больше 2 тысяч предприятий.