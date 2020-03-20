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Новосибирских призывников протестируют на коронавирус и дадут с собой три маски

сегодня 15:53

Фото пресс-службы Центрального военного округа

В этом году, несмотря на распространение коронавирусной инфекции, весенний призыв состоится; в этом году планируется призвать около 2000 призывников.

Весенний призыв 2020 года начнётся несколько позже. Призывные компании начнут работать с 6 мая. Об этом рассказал исполняющий обязанности военного комиссара Новосибирской области полковник Владимир Тимохин. Он отметил, что первых призывников отправят в войска не раньше 20 мая. При этом призыв в Новосибирской области будут проводить 42 призывные комиссии.

«С 4 по 30 апреля военкоматы будут работать в сокращённом составе. Призывники уже оповещены», – уточнил он.

Председатель военно-врачебной комиссии военного комиссариата Новосибирской области Владимир Шведов сообщил, что всех призывников на сборном пункте проверят на коронавирус и употребление наркотических средств. Кроме того, перед отправкой в войска им выдадут три медицинские маски и антисептик для рук. Этого должно хватить на весь путь до места будущей службы.

«В войска призывники будут отправляться специальным транспортом. Он будет обработан дезинфекционными средствами. Команды будут сопровождаться медицинскими работниками», – рассказал Владимир Шведов.

При этом сотрудники военкоматов пожилого возраста переведены на дистанционную работу. Если у призывника будет повышенная температура, его отправят в лечебное учреждение, где врачи примут решение. После того как он выздоровеет и пройдёт врачебную комиссию, его отправят в войска.

Напомним, 20 марта стало известно, что военный призыв в армию не станут переносить из-за коронавируса.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

армия
новосибирск
призыв

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