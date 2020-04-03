Новосибирскую гречку отправят в регионы России, Германию и США

сегодня 20:57 Поделиться

Фото правительства Новосибирской области

С начала 2020 года на двух предприятиях Черепановского района произведено 1500 тонн гречки, а также около 300 тонн серых круп – ячневой, перловой, пшеничной; это позволит обеспечить продовольственную безопасность не только Новосибирской области, но и организовать поставки в регионы России, а также США и Германию.

В 2019 году гречиха была посеяна на площади 27 тысяч гектаров, валовый сбор составил 25 тысяч тонн. В этом году ожидается, что объём посевных площадей гречихи не изменится. Наиболее благоприятные условия для возделывания культуры – юго-восток Новосибирской области.

Как отметил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко , завод в Безменово выгодно расположен логистически. Основные площади возделывания гречихи находятся в Черепановском, Сузунском и Искитимском районах.

«Ситуация, вызванная в первую очередь распространением коронавируса, послужила толчком для взрывного спроса на потребительском рынке в отношении крупы гречневой-ядрицы, спрос на которую у населения серьезно вырос», — рассказал министр.

Однако, за счёт возобновления работы элеваторного комплекса в Безменово, на который поступили дополнительные объёмы сырья на переработку, запасы крупы в регионе практически полностью восстановлены. На складах торговых сетей в настоящее время находится 490 тонн гречневой крупы.

Евгений Лещенко отметил, что в среднем в течение года жители области потребляют 45 тысяч тонн различных круп, из которых на гречневую приходится 11,6 тысячи тонн. Это примерно 4,2 килограмма на человека. При этом, медицинские нормы потребления составляют 2,3 килограмма.

«Но даже при таких нормах потребления, с учетом мощностей нашего элеваторного комплекса в Безменово, мы не только себя обеспечиваем, но аналогичные объемы можем поставлять как в другие регионы, так и за пределы Российской Федерации. Например, формируются партии поставок в Германию и США», – подчеркнул министр.

В марте этого года ООО «Элеваторный Комплекс Безменовский» в связи с образовавшимся ажиотажным спросом на гречневую крупу возобновил переработку и производство гречки. В среднем за сутки он производит около 60 тонн гречневой крупы – ядрицы. Всего в первом квартале 2020 года производство гречневой крупы на предприятии составило порядка 1500 тонн.

В настоящее время договоры заключены и завод обеспечен сырьём практически на четыре месяца. В ближайшие месяцы должны завезти 4,5 тысячи тонн гречихи для дальнейшей переработки.

Ещё одно предприятие, сельхозпотребкооператив «Заря», занимающееся производством крупы, муки, хлебобулочных и кондитерских изделий расположено в селе Украинка. В цехе по переработке зерновых культур производительностью 1700 тонн в год производятся серые крупы (ячневая, перловая, пшеничная). За первый квартал произведено около 300 тонн всех видов. Также работают две мини-мельницы по производству муки первого и высшего сортов производительностью 1000 тонн в год. Общая производительность хлебобулочных и кондитерских изделий на предприятии составляет 2500 кг в сутки, ассортимент составляет более 160 наименований продукции.

Евгений Лещенко отметил, что в период противодействия коронавирусной инфекции важно обеспечить продовольственную безопасность и удовлетворить спрос населения. Производственные мощности мукомольной, хлебобулочной и крупяной отраслей задействованы не полностью и имеют резерв по наращиванию производства в случае повышенного спроса на данный вид продукции.

Напомним, 6 апреля стало известно оперечислении правительством Новосибирской области 475 миллионов рублей на подготовку к весенне-полевым работам. https://sib.fm/news/2020/04/06/pochti-polmilliarda-rublej-perechislilo-pravitelstvo-novosibirskoj-oblasti-na-podgotovku-k-sezonnym-polevym-rabotam