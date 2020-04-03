Новосибирца с собакой оштрафовали на 15 тысяч из-за коронавируса

сегодня 10:47 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

В Новосибирске суд оштрафовал жителя Советского района; он прилетел из-за границы и отправился на прогулку с собакой.

Жителя Советского района Новосибирска суд признал виновным в нарушении режима самоизоляции. Об этом сообщается на сайте суда.

Житель Академгородка получил штраф в размере 15 тысяч рублей за то, что выгуливал собаку в то время, когда должен был находиться дома и соблюдать карантин.

Мужчина вернулся из-за границы 25 марта. По его словам, никаких письменных или устных предписаний о строгом режиме самоизоляции он не получал. Двухнедельный режим самоизоляции не выдержал, потому что некому было вывести на улицу собаку.

«Обязательного письменного предупреждения либо устного оповещения об этом закон не требует. Нормативно-правовые акты, изданные в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации, обязательны для их соблюдения и исполнения гражданами Российской Федерации», – сказано в решении суда.

Напомним, в Новосибирске введён режим полной самоизоляции.