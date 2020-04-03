Новые случаи коронавируса в Новосибирске: что известно о трёх заболевших женщинах – откуда приехали, с кем контактировали

сегодня 11:34 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Количество заболевших коронавирусом в Новосибирске увеличилось до 21 человека; за прошедшие сутки в больницу попали три новых пациентки.

В инфекционной больнице подтвердили диагноз коронавирус у трёх новых пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб по Новосибирской области.

Все вновь выявленные заболевшие – женщины.

Как сообщает оперативный штаб, одна из пациенток вернулась из Таиланда. Вторая заболевшая недавно побывала в Москве. Третья пациентка за пределы Новосибирска не выезжала и не имела контактов с ранее выявленными больными. Круг лиц, с которыми контактировала жительница Новосибирска, установлен.

Напомним, в детскую больницу Новосибирска сегодня доставили троих детей с подозрением на коронавирус.