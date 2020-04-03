«Оштрафовать могут любого нарушителя режима самоизоляции» – губернатор Новосибирской области Травников

сегодня 18:44 Поделиться

Фото «мвд.рф»

В Новосибирске продлён режим полной самоизоляции до конца апреля; глава региона напомнил о наказании для нарушителей правил.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время брифинга 10 апреля ответил на вопрос, кого будут штрафовать за нарушение режима самоизоляции. По словам главы региона, штрафы не обойдут никого из нарушителей, однако некоторые группы граждан в большей степени вероятности могут быть наказаны.

«В первую очередь, следят за теми, кто должен находиться на карантине по предписанию врачей. Сотрудники полиции на улице реагируют на массовые скопления людей. Оштрафовать могут любого нарушителя режима самоизоляции», – заявил Травников.

Ранее губернатор подписал указ, согласно которому правоохранительные органы могут штрафовать нарушителей режима самоизоляции. Раньше наказывали только тех, кто находился на принудительном карантине после возвращения из-за границы или контакта с заражённым коронавирусом. Теперь штрафные санкции применяют ко всем, кто не соблюдает режим. Причины, по которым можно покинуть дом во время самоизоляции, можно посмотреть в этом материале Сиб.фм.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Андрей Травников утвердил список министерств, которые могут наряду с сотрудниками МВД составлять административные протоколы на нарушителей режима. Их три: жилищно-коммунального хозяйства, промышленности и торговли, а также транспорта и дорожного хозяйства.

Напомним, сегодня губернатор Травников посоветовал новосибирцам молиться в кругу семьи вместо похода в церковь на религиозные праздники.