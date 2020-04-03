Отошёл на две остановки от дома: новосибирца оштрафовали за прогулку по парку

сегодня 09:54 Поделиться

Фото – Же Ня, 2ГИС

В Новосибирске начали штрафовать за нарушение режима самоизоляции; первый штраф выписали мужчине, который прогуливался по Центральному парку.

Центральный районный суд Новосибирска 9 апреля выписал штраф нарушителю режима самоизоляции. Парень решил прогуляться по парку тёплым весенним деньком и был остановлен полицейскими.

Как рассказали в суде, нарушителя режима самоизоляции заметили в Центральном парке днём 6 апреля. Выяснилось, что молодой человек проживает в двух остановках от парка. Парня доставили в районный отдел полиции для составления протокола.

На судебном заседании 9 апреля обвиняемый полностью признал свою вину в совершении административного правонарушения. Молодому человеку выписали штраф – 1000 рублей.

В Новосибирской области это первый подобный штраф, ранее в регионе штрафовали только за нарушение карантина. Первым был оштрафован житель Бердска на 500 рублей. Мужчина вернулся из Казахстана 21 марта. По предписанию Роспотребнадзора он должен был сидеть дома 2 недели на карантине. Однако вместо этого он отправился по делам в Новосибирск, а затем поехал в больницу в своём городе по вопросу, не связанному с коронавирусом.

Напомним, 8 апреля Сиб.фм давал ответы юриста на пять самых важных вопросов о штрафах за несоблюдение режима самоизоляции.