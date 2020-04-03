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Ответы на главные вопросы о коронавирусе: онлайн с главным инфекционистом Новосибирской области

сегодня 22:06

Скриншот из видео на канале правительства Новосибирской обалсти в социальной сети "ВКонтакте"

В пятницу, 10 апреля, на самые актуальные вопросы о коронавирусной инфекции нового типа ответила главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова; Сиб.фм публикует видеоинтервью в полном объёме.

О первых симптомах опасного заболевания, как можно пройти тестирование на COVID-19, когда будет пик эпидемии? на эти и многие другие вопросы, касающиеся распространения коронавирусной инфекции на территории региона ответила главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.

В частности она рассказала, почему нужно носить медицинскую маску.

«При правильном ношении медицинская маска обеспечивает определённую степень защиты. Но, на мой взгляд, она нужна больному человеку, а не здоровому. Человек, имеющий клинические проявления ОРВИ, может заразить от 15 до 30 человек» — рассказала Лариса Позднякова.

Она добавила, что стопроцентную защиту маска не обеспечивает, однако распространение выделяющихся бактерий и вирусов при чихании и кашле будут минимизировано.

Напомним, 10 апреля количество заболевших коронавирусной инфекцией в Новосибирской области увеличилось до 21 человека.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

здоровье
Новосибирская область
коронавирус

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