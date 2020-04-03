Первые симптомы коронавируса, тесты для всех желающих и пик эпидемии: главный инфекционист Новосибирской области ответила на вопросы о COVID-19

сегодня 18:34 Поделиться

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области, видео из группы «Новосибирская область» в социальной сети «ВКонтакте»

Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова ответила на вопросы жителей о коронавирусе; медик рассказала, можно ли заболеть COVID-19 дважды и когда стоит ждать пика эпидемии.

Сегодня, 10 апреля, в Новосибирске зарегистрированы ещё три случая заражения коронавирусом. Таим образом, диагноз COVID-19 подтверждён у 21 жителя области. Показатели заболеваемости явно идут в рост, однако главный инфекционист региона Лариса Позднякова уверена, что это ещё не предел. Во время онлайн-общения с жителями она рассказала, когда ждать пика пандемии и почему тесты на коронавирус делают не всем желающим.

Сиб.фм публикует ответы Ларисы Поздняковой на самые актуальные вопросы.

Защищает ли медицинская маска?

Однозначно – маска при правильном ношении обеспечивает определённую степень защиты. Но, на мой взгляд, она нужна больному человеку, а не здоровому.

Почему больному? Потому что человек, имеющий клинические проявления ОРВИ, может заразить от 15 до 30 человек.

Разумеется, маска не обеспечивает стопроцентную защиту, но в то же время распространение секретов при чихании и кашле будут минимизировано.

Можно ли повторно, после выздоровления, заразиться коронавирусом?

Вчера в СМИ появилась информация о том, что в Таиланде переболевшая женщина повторно заразилась коронавирусом. С этим случаем, конечно, надо разбираться, изучать. Но я считаю такое маловероятным. Потому что даже после перенесённого гриппа иммунитет сохраняется в течение года. В общем, пока в мировой практике не зафиксировано повторных заражений коронавирусом.

Как долго продлится эпидемия?

Мы ещё даже по Москве не достигли пика – это видно по тому, что прирост заболеваемости в столице идёт ежедневно. И количество новых случаев заражений растёт. С учётом того, что контакты между Москвой и Новосибирской областью очень активные, то, скорее всего, и в нашем регионе на следующей неделе стоит ждать прироста положительных тестов на COVID-19.

Можно ли сделать тест на коронавирус без симптомов ОРВИ?

На данный момент в Новосибирской области развёрнуто пять лабораторий по тестированию – на базе Роспотребнадзора, в первой инфекционной больнице, в областной клинической больнице, в лаборатории ФИТЦ СО РАН и в «Инвитро». Ежедневно в регионе делается 600-700 тестов

Тем не менее, сдать тест на коронавирус может пока не каждый желающий – анализы возьмут только при наличии клинических признаков.

Если у человека нет никаких симптомов заболевания, анализ у него не возьмут.

В то же время при наличии у пациента признаков ОРВИ – кашля, повышенной температуры и насморка – ему необходимо обратиться в медучреждение или вызвать врача на дом. И уже доктор примет решение – необходимо человеку сделать тест или нет. В тяжёлом случае больного госпитализируют в стационар, а уже там проводят обследование.

Правда ли, что часть россиян могли переболеть коронавирусом ещё до пандемии?

Действительно, Китай заявил о пандемии коронавируса перед новогодними праздниками. После этого – в январе, феврале, марте, все мы переносили разные вирусные заболевания, кто-то в более, кто-то в менее тяжёлой степени. При этом для нас, инфекционистов, очень интересен вопрос о том, почему дальневосточные регионы, которые очень тесно контактируют с Китаем, не колыхнуло от эпидемии ещё тогда.

«Если посмотреть на карту, то как раз на Дальнем Востоке и в Сибири сейчас гораздо меньше заболевших, чем в центральной части страны. Так что, скорее всего, есть определённая доля правды в том, что мы наработали какой то иммунитет.

Чем коронавирус отличается от гриппа?

На мой взгляд, грипп и коронавирусная инфекция сходны в проявлении тяжёлых форм заболевания. И главная опасность заключается в том, что развитие пневмонии происходит молниеносно. Иногда поражения ещё даже не видно на рентгеновском снимке, пневмонию, а врач слышит ухом.

Как в случае с гриппом, так и в ситуации с коронавирусом со стороны врачей присутствует одинаковая настороженность как по возможному развитию осложнений, так и по оперативности начала терапии при тяжёлых состояниях больных.

И ещё момент: если грипп может вызывать у пациента различные осложнения, то коронавирус пока только пневмонию.

При какой температуре вызывать скорую?

Повышение температуры тела до 37,7 градуса и более, а также наличие симптомов ОРВИ является основанием для того, чтобы обратиться в скорую помощь.

Жар – это один из тревожных симптомов, поэтому вызывать врача необходимо. С другой стороны, температура температуре рознь. Если у человека 37,1 или 37,2, можно для начала понаблюдать за своим самочувствием, а не паниковать.

Напомним, Новосибирск вошёл в тройку лидеров среди регионов Сибири по количеству заражённых коронавирусом.