Пир во время пандемии: на Чукотке разрешили сауны, кинотеатры, солярии и рыбалку

сегодня 16:03 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Власти Чукотки приняли решение ослабить режим самоизоляции; на сегодняшний день в регионе нет ни одного заражённого коронавирусом.

Жителям Чукотского автономного округа разрешили посещать места массового скопления людей. Об этом 10 апреля сообщил оперативный штаб региона. Как пояснили власти, во время режима самоизоляции вновь начнут работать кинотеатры, солярии, бани.

Местным жителям разрешат ходить в магазины вне зависимости от их удалённости от дома. Также снят запрет на рыбалку, работу парикмахерских, маникюрных, педикюрных и массажных салонов.

Правительство Чукотки пообещало смягчить режим самоизоляции до 14 апреля. За день до этого, добавили власти, о сокращении или продлении нерабочих дней в округе будет заявлено 13 апреля.

На 10 апреля в Чукотском автономном округе не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Также больных нет в ещё двух регионах России – это Республика Алтай и Ненецкий автономный округ.

Сегодня в России зафиксировали 1786 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число больных почти достигло 12 тысяч.

Напомним, в России от коронавируса погибли 94 человека.