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Погода в Новосибирске на 10 апреля: дождливая пятница

сегодня 07:01

Фото Дениса Винокурова

В пятницу 10 апреля в Новосибирске будет пасмурно и возможно пройдут кратковременные дожди; солнце лишь изредка будет выглядывать из-за туч.

Погода в Новосибирске в пятницу 10 апреля ожидается пасмурной, в течение дня возможны кратковременные дожди. По данным сайта gismeteo.ru температура воздуха днём +3...+6 градусов, ночью -2 градуса.

Ветер южный 3-5 метров в секунду, с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление 759 мм ртутного столба к вечеру будет слабо расти.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

погода
новосибирск
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