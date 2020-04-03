Погода в Новосибирске на 10 апреля: дождливая пятница

сегодня 07:01 Поделиться

Фото Дениса Винокурова

В пятницу 10 апреля в Новосибирске будет пасмурно и возможно пройдут кратковременные дожди; солнце лишь изредка будет выглядывать из-за туч.

Погода в Новосибирске в пятницу 10 апреля ожидается пасмурной, в течение дня возможны кратковременные дожди. По данным сайта gismeteo.ru температура воздуха днём +3...+6 градусов, ночью -2 градуса.

Ветер южный 3-5 метров в секунду, с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление 759 мм ртутного столба к вечеру будет слабо расти.