Пожар в зоопарке Новосибирска: спасатели ликвидировали открытое горение

сегодня 21:15 Поделиться

Фото из паблика "АСТ-54" во "Вконтакте"

На месте возгорания работали 24 пожарных и 6 единиц техники; угрозы для животных нет.

Сегодня, 10 апреля, на пульт оперативного дежурного в 20:14 поступило сообщение о возгорании на территории Новосибирского зоопарка им. Ростислава Шило. По прибытии к месту пожара было установлено, что открытым огнём горит постройка, используемая как летнее кафе, общей площадью 54 квадратных метра.

«В 20:34 пожар был локализован. В настоящий момент на месте работают пожарно-спасательные подразделения для полной ликвидации пожара. Что послужило причиной пожара, предстоит установить дознавателям МЧС», — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

На данный момент зоопарк полностью закрыт для посетителей из-за эпидемии коронавируса и введённого режима самоизоляции, часть сотрудников переведена на удалённую работу. На местах остались лишь те, кто ухаживает за животными. Любители природы могут наблюдать за жизнью обитателей зоопарка в соцсетях, где работники активно делятся новостями.

Напомним, правительство Новосибирской области выделило на поддержание животных зоопарка 27,5 миллиона рублей.