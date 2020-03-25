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Правительство России значительно увеличило размер займа для ипотечных каникул

сегодня 20:25

Фото с сайта pixabay.com

Воспользоваться ипотечными каникулами из-за проблем с финансами в период пандемии COVID-19 теперь смогут гораздо больше россиян; размер займа будет зависеть от региона.

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам озвучил решение правительства страны об увеличении максимального размера займа по ипотеке у граждан, пострадавших от коронавируса. Ранее максимальный размер ипотеки был ограничен 1,5 миллиона рублей. И ипотечные каникулы могли взять только те, у кого заём укладывался в указанные пределы.

На текущей неделе президент России Владимир Путин рекомендовал пересмотреть максимальный размер займа, подходящего под ипотечные каникулы, чтобы последствия эпидемии более спокойно могло пережить большее количество россиян. Поэтому правительство утвердило новые пределы в зависимости от региона.

«Для москвичей предел займа вырастет до 4,5 миллиона рублей, для жителей Подмосковья, Санкт-Петербурга и Дальнего Востока – до 3 миллионов, для остальных – до 2 миллионов. В пределах этих сумм заёмщик сможет приостановить выполнение своих обязательств перед банком», – сообщает «РИА Новости».

Напомним, в марте президент страны впервые обратился к населению и внёс ряд предложений для органов власти по облегчению прохождения периода борьбы с коронавирусом; одним из пунктов стали ипотечные и кредитные каникулы.

Автор:
Юлия Ткаченко
журналист

Теги

ипотека
Правительство РФ

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