Пропускной режим в Москве: Собянин подпишет указ в ближайшие часы

сегодня 20:49 Поделиться

Фото мэрии Москвы

СМИ сообщили о скором введении в столице электронных пропусков для передвижения по городу; ранее власти Москвы отказывались от этой идеи.

Мэр Москвы Сергей Собянин в ближайшие часы объявит о введении в столице режима цифровых пропусков для передвижения по городу. Об этом со ссылкой на собственные источники в администрации мэрии сообщили РБК, "Медуза" и "Ведомости". По данным СМИ, Собянин должен объявить об этом сегодня, 10 апреля.

"Ведомости" сообщают, что "перечень оснований для получения пропуска будет широким, а некоторым категориям граждан они вовсе не потребуются".

В конце марта мэрия Москвы уже объявляла о возможном введении пропусков в виде QR-кодов. По замыслу властей, их необходимо было бы получать через городскую администрацию. Позже от этой идеи отказались, однако отметили, что такая мера возможна при ухудшении ситуации в регионе.

Напомним, сегодня количество заражённых коронавирусом в России почти достигло 12 тысяч человек.