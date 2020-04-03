Путин уволил главного следователя России

сегодня 08:51 Поделиться

Фото ОК,ру

В отношении бывшего заместителя министра внутренних дел начата служебная проверка; он оказался замешан в коррупционном скандале.

Президент Путин освободил от занимаемой должности заместителя министра внутренних дел России, главу следственного департамента МВД Александра Романова.

Отставка произошла на фоне громкого коррупционного скандала, который разразился на прошлой неделе. По подозрению в получении взяток были задержаны двое заместителей Романова и один из следователей. Сам Романов попал под служебную проверку, которую инициировал глава МВД Владимир Колокольцев.

Как сообщает ТАСС, уголовное дело в отношении высокопоставленных офицеров МВД было возбуждено председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным. Их обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, генерал-майоры Александр Краковский и Александр Бирюков ввели Александра Романова в заблуждение, а также оказали содействие в переводе владельца компании "Оптима девелопмент" Альберта Худояна из СИЗО под домашний арест.

Напомним, 9 апреля Сиб.фм рассказал, куда жаловаться, если уволили с работы из-за коронавируса.