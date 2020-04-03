Рекордное количество умерших от коронавируса зарегистрировано России – за сутки скончались 18 человек

сегодня 14:37 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

18 человек умерли в России за минувшие сутки от коронавируса; всего COVID-19 подтверждён у 11 917 пациентов.

В России зафиксировано 18 летальных исходов от коронавируса за сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе по противодействию распространения инфекции.

Впервые диагноз поставлен в Республике Тыва.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах.

За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.

Напомним, 10 апреля был опубликован список регионов России, где выявлены новые случаи заражения.