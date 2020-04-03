Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Рекордное количество умерших от коронавируса зарегистрировано России – за сутки скончались 18 человек

сегодня 14:37

Фото с сайта pixabay.com

18 человек умерли в России за минувшие сутки от коронавируса; всего COVID-19 подтверждён у 11 917 пациентов.

В России зафиксировано 18 летальных исходов от коронавируса за сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе по противодействию распространения инфекции.

Впервые диагноз поставлен в Республике Тыва.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах.

За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.

Напомним, 10 апреля был опубликован список регионов России, где выявлены новые случаи заражения.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

86193
Свободолюбивая Сибирь: три мегаполиса за Уралом отказываются соблюдать самоизоляцию
75677
«Единственный шанс на жизнь»: в Новосибирске пытаются спасти 21-летнюю студентку
57357
На Новосибирск надвигается штормовой ветер скоростью до 100 километров в час: синоптики рассказали, когда стихия может ударить по региону
49388
Коронавирус в Новосибирске: заявление оперативного штаба на 22:00 4 апреля
47071
Коронавирус в Новосибирске – у пяти человек подтвердили диагноз: сообщение оперативного штаба на 11:00 9 апреля
45526
Убрать из эфира рекламу деликатесов: ЛДПР предложила телеканалам пересмотреть наполнение рекламных блоков на время самоизоляции
45338
Чихать хотели: Новосибирск вышел в лидеры в стране, обогнав Москву и Красноярск по числу нарушений режима самоизоляции