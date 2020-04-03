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РЖД по-новому рассадят пассажиров в поездах из-за коронавируса

сегодня 18:02

Фото РЖД

В поездах дальнего следования пассажиров рассадят с учётом рекомендованной социальной дистанции; временные меры будут действовать до 30 апреля включительно.

Для пассажиров, планирующих поездку до 30 апреля включительно, проездные документы на поезда дальнего следования будут оформляться с использованием новой схемы рассадки в вагонах, сообщили в пресс-службе РЖД.

Рассадка пассажиров по новой схеме является временной мерой, которая позволит пассажирам соблюдать необходимую социальную дистанцию в купейных, плацкартных вагонах и в вагонах с местами для сидения, рекомендованную главным санитарным врачом РФ в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

В купейных вагонах будут размещаться не более двух пассажиров в купе, в плацкартных – не более трёх в одном отсеке. Если пассажиры едут семьёй либо в одном заказе единовременно оформляются места для четырёх пассажиров и более, на них новые правила рассадки распространяться не будут.

При оформлении проездных документов в вагоны с местами для сидения схема рассадки пассажиров зависит от их конфигурации – 2+2 или 3+2.

В двухместном ряду пассажир занимает место у окна, а в трёхместном – один пассажир у окна и один – у прохода (средний ряд остается свободным). При этом для пассажиров, путешествующих семьёй, проводником вагона будет предоставлена возможность разместиться на соседних сиденьях.

Новая схема рассадки применяется при оформлении проездных документов как в кассах дальнего следования, так и через интернет, с использованием веб-ресурсов.

Если билеты были приобретены пассажирами до введения новой схемы рассадки, то они занимают места согласно оформленным проездным документам.

Напомним, в начале апреля Сиб.фм рассказывал, как укрепить иммунитет в период пандемии коронавируса.

Автор:
Олеся Сметанникова

Теги

РЖД
поезд
коронавирус

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