Самоизолировались в лесу: многодетная семья пыталась укрыться от коронавируса

сегодня 08:24 Поделиться

Фото pixabay.com

Многодетная семья на Урале пыталась укрыться от короанвируса в лесу; искать людей пришлось полицейским.

В Свердловской области многодетную семью, которая решила укрыться от коронавируса в лесной чаще, искали полицейские. Об этом сообщают «Ведомости».

О том, что семейная пара с тремя детьми ушла в лес близ поселка Красногвардейский, полиции Артемовского района 6 апреля сообщила сестра отца семейства.

«Сотрудники полиции совместно с работниками лесного хозяйства очень быстро нашли ушедшую в лес семью», – сообщается на сайте местного главка МВД. По данным правоохранителей, семья взяла с собой набор продуктов и мобильный телефон, а в поселок планировала возвращаться периодически за продуктами.

В лесу семье удалось провести сутки, в течение которых дети в возрасте от трех до восьми лет спали на ветках под открытым небом.

Родителей привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Детей поместили в центр социальной помощи.

Напомним, за прошедшие сутки в Москве от коронавируса умерли 12 пациентов.