Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Самоизолировались в лесу: многодетная семья пыталась укрыться от коронавируса

сегодня 08:24

Фото pixabay.com

Многодетная семья на Урале пыталась укрыться от короанвируса в лесу; искать людей пришлось полицейским.

В Свердловской области многодетную семью, которая решила укрыться от коронавируса в лесной чаще, искали полицейские. Об этом сообщают «Ведомости».

О том, что семейная пара с тремя детьми ушла в лес близ поселка Красногвардейский, полиции Артемовского района 6 апреля сообщила сестра отца семейства.

«Сотрудники полиции совместно с работниками лесного хозяйства очень быстро нашли ушедшую в лес семью», – сообщается на сайте местного главка МВД. По данным правоохранителей, семья взяла с собой набор продуктов и мобильный телефон, а в поселок планировала возвращаться периодически за продуктами.

В лесу семье удалось провести сутки, в течение которых дети в возрасте от трех до восьми лет спали на ветках под открытым небом.

Родителей привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Детей поместили в центр социальной помощи.

Напомним, за прошедшие сутки в Москве от коронавируса умерли 12 пациентов.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Свердловская область
многодетная семья
коронавирус
самоизоляция

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

86066
Свободолюбивая Сибирь: три мегаполиса за Уралом отказываются соблюдать самоизоляцию
75442
«Единственный шанс на жизнь»: в Новосибирске пытаются спасти 21-летнюю студентку
57060
На Новосибирск надвигается штормовой ветер скоростью до 100 километров в час: синоптики рассказали, когда стихия может ударить по региону
49332
Коронавирус в Новосибирске: заявление оперативного штаба на 22:00 4 апреля
45656
Коронавирус в Новосибирске – у пяти человек подтвердили диагноз: сообщение оперативного штаба на 11:00 9 апреля
45506
Убрать из эфира рекламу деликатесов: ЛДПР предложила телеканалам пересмотреть наполнение рекламных блоков на время самоизоляции
38647
Сколько заболевших коронавирусом в Новосибирске, Омске и других городах России: данные на 5 апреля