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Школьники будут сдавать экзамены по упрощённой схеме

сегодня 07:38

Фото pixabay.com

В этом году школьники не будут сдавать предметы по выбору на основном государственном экзамене; об этом сообщили в Рособрнадзоре.

Как сообщил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев, в эфире портала «Будущее России», в этом году школьники не будут сдавать предметы по выбору на основном государственном экзамене.

До этого минпросвещения сообщило, что регионы должны очно провести ОГЭ по двум обязательным предметам.

«Уменьшив число выборных предметов до двух (русский язык и математика), мы уменьшаем потоки, количество пунктов проведения экзаменов и количество дней проведения экзаменов», — сообщил Музаев.

Расписание экзаменов ОГЭ в регионах определят самостоятельно.

Ранее минпросвещения России объявило о переносе ЕГЭ и ОГЭ из-за угрозы распространения коронавируса. ОГЭ, который проходят выпускники 9 классов, начнется 9 июня вместо ранее установленного 22 мая.

Напомним, 7 апреля депутаты Госдумы предложили отменить ЕГЭ.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

ЕГЭ
минпросвещения
рособрнадзор
ОГЭ

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