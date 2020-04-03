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«Следующая неделя будет пиковая»: главный инфекционист Новосибирской области дала прогноз по распространению коронавируса

сегодня 10:56

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Россия ещё не достигла пика по распространению коронавируса; прироста заболеваемости специалисты ждут на следующей неделе.

Прогнозы по распространению коронавирусной инфекции в Новосибирской области дала главный инфекционист региона Лариса Позднякова.

По её словам, пик заболеваемости стоит ждать в конце текущей недели и, особенно, – на следующей.

«Дело в том, что мы ещё даже по Москве не достигли пика – это видно по тому, что прирост заболеваемости в столице идёт ежедневно. И количество новых случаев заражений растёт. С учётом того, что контакты между Москвой и Новосибирской областью очень активные, то, скорее всего, и в нашем регионе на следующей неделе стоит ждать прироста положительных тестов по COVID-19», – рассказала главный инфекционист.

Напомним, по данным на 10 апреля, в Новосибирской области зарегистрировано 18 случаев заражения коронавирусом.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

коронавирус
Новосибирск

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