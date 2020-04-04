Собянин назвал дату введения пропускного режима в Москве

вчера 23:56 Поделиться

Мэр Москвы подтвердил, что в ближайшее время в столице будут действовать спецпропуска; режим вступит в силу со следующей недели.

Сергей Собянин вводит в Москве пропускной режим. Об этом мэр столицы заявил во время своего обращения к гражданам сегодня, 10 апреля. По его словам, спецпропуска понадобятся гражданам, чтобы передвигаться по городу. Они постепенно будут вводиться с ближайшего понедельника, заявил Собянин.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали о планах столичной администрации ввести в столице пропускной режим.