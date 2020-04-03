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Тест на коронавирус в России будут делать за 20 минут с помощью чипа: ФМБА представило систему

сегодня 19:51

Фото с сайта pixabay.com

ФМБА зарегистрировало новую систему для выявления коронавируса; тест займёт не больше 20 минут.

Федеральное медико-биологическое агентство предоставило новую тест-систему для определения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ФМБА сегодня, 10 апреля. По данным агентства, система разработана на основе чипа. Она будет выявлять наличие инфекции за 15-20 минут.

О разработке новой тест-системы в начале недели заявила глава ФМБА Вероника Скворцова. Также она сообщила, что вакцина от коронавирусной инфекции может быть готова к концу текущего года.

Ранее стало известно, что ближайшие доклинические исследования вакцины от коронавируса начнутся 22 июня. А с 29 июня планируется начать испытания препарата на добровольцах. Как сообщил генеральный директор новосибирского центра вирусологии «Вектор», в эксперименте будут участвовать 180 человек.

Напомним, накануне Минздрав не исключил вероятность влияния вакцины БЦЖ на заболеваемость коронавирусом.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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