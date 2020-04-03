Тесты на коронавирус на дому начали делать в Новосибирске

сегодня 14:58 Поделиться

Фото из Instagram клиники «Медсанчасть-168»

Новосибирская клиника «Медсанчасть-168» начала делать анализы на коронавирус всем желающим; забор материала медики проводят на дому.

Анализы на выявление коронавируса человека COVID-19 (SARS-CoV-2) начала проводить новосибирская клиника «Медсанчасть-168». Мазок специалисты берут на дому у пациента.

Как рассказали в клинике, для соблюдения максимальной безопасности пациентов и исключения контакта возможных носителей вируса друг с другом, забор анализов проводится только с выездом на дом.

Обученные специалисты выезжают в полном одноразовом защитном комплекте, который меняется после каждого адреса согласно установленной процедуре.

«Для определения РНК коронавируса COVID-19 по технологии ПЦР проводится мазок из горла или носовой полости. Собранный материал направляется в сертифицированную лабораторию. На данный момент заключены договоры с несколькими лабораториями, в том числе "Ситилаб"», – уточнили в клинике.

Забор анализов проводится в рамках проекта клиники «Медсанчасть-168» «Нужные врачи у вас дома», который запущен с целью предотвращения распространения вирусной инфекции и оказания медицинской помощи пациентам, находящимся в условиях самоизоляции.

Многопрофильная клиника «Медсанчасть-168» работает в Новосибирске более 46 лет и располагает тремя поликлиническими медцентрами, собственной клинико-диагностической лабораторией и стационаром мощностью в 40 коек.

Два медцентра и стационар работают в научном центре, новосибирском Академгородке.

Компания входит в топ-150 2019 г. по версии аналитического центра делового журнала Vademecum.

Лицензия № ЛО-54-01-005733 от 23 декабря 2019 г.

Телефон для справок (383) 332-05-51

Сайт: www.hospital168.ru Соцсети: clinicamedsanchast168