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Троих детей с подозрением на коронавирус госпитализировали в Новосибирске

сегодня 11:19

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

В больницу Новосибирска госпитализировали троих детей с подозрением на коронавирус; недавно они побывали за пределами региона.

Троих детей с признаками ОРВИ отправили в больницу Новосибирска за минувшие сутки. Всего в ДГКБ № 3 находятся 13 детей с подозрением на COVID-19. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Госпитализированные дети накануне вернулись из Москвы и Калининграда.

Сообщается также, что, по данным на 10 апреля, врачи выписали двух пациентов. Положительных результатов теста на коронавирус у детей в Новосибирской области нет.

Напомним, 10 апреля медики сообщили о трёх новых случаях заражения коронавирусом в регионе.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

Новосибирская область
коронавирус

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