У 170 врачей и пациентов одной из больниц в Уфе подозревается коронавирус

сегодня 20:02 Поделиться

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Республиканская клиническая больница Башкирии закрыта на жёсткий карантин из-за вспышки коронавируса; в медучреждении находятся 1100 человек.

Ещё 6 апреля в республиканской больнице в Уфе были выявлены первые пять случаев заболевания коронавирусом. Тогда медучреждение закрыли на карантин, изолировав 600 пациентов и 500 медработников. Сегодня министр здравоохранения республики Максим Забелин подтвердил, что у еще 170 пациентов и медиков первичный тест на COVID-19 показал положительный результат.

«У большинства пациентов и врачей анализы отрицательные. У нас 170 результатов, которые подлежат повторной проверке и направлены в Роспотребнадзор с целью объективной оценки и подтверждения результатов», – рассказал глава минздрава на брифинге.

В больнице полностью завершён этап первичной диагностики. Всех, у кого результат анализа будет отрицательным, отправят домой на 14-дневный карантин. Пациентов с признаками ОРВИ и пневмонией переведут в другие медучреждения. 10 апреля полностью освободился корпус акушерства и гинекологии. Результаты и мам, и малышей оказались отрицательными.

Напомним, это уже не первая массовая вспышка заболевания, в марте от врача больницы в Коми заразились более 50 пациентов.