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У Стаса Михайлова подтвердился коронавирус, несмотря на четыре отрицательных теста

сегодня 00:29

Фото из Instagram Стаса Михайлова

Стас Михайлов заболел пневмонией и сдал несколько тестов на коронавирус; все они оказались отрицательными, а потом у него нашли антитела.

Российский певец Стас Михайлов сдал положительный тест на наличие антител к коронавирусу. Об этом артист рассказал в своём Instagram-аккаунте. На кадрах видно, как Михайлов самостоятельно делает анализ и объясняет механизм его работы.

Как рассказал Стас Михайлов, одна полоска на тесте означает отсутствие вируса, две — заражение коронавирусом, а три — наличие антител. Антитела вырабатываются в процессе выздоровления — их используют для лечения больных коронавирусом пациентов.

Ранее стало известно, что певец Стас Михайлов заболел двусторонней пневмонией. Медики не могли подтвердить её связь с коронавирусной инфекцией, так как все четыре теста оказались отрицательными.

Как ранее сообщал Сиб.фм, плазма переболевших коронавирусом пациентов в России используется в качестве лечения больных. Как заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова, в столице уже 11 человек стали донорами плазмы. Переливание сделали семерым пациентам.

Напомним, сегодня в России зафиксировали рекордный прирост количества погибших от коронавируса.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

шоу-бизнес
коронавирус

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