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У врача скорой помощи нашли коронавирус в Сибири: он контактировал с десятками людей

сегодня 12:48

Фото с сайта pixabay.com

В Красноярском крае у сотрудника скорой помощи предварительно подтверждён диагноз COVID-19; теперь будут обследовать всех его коллег и пациентов.

Главный врач городской больницы в Сосновоборске подтвердила информацию, что у сотрудника их скорой помощи предварительно диагностировали коронавирусную инфекцию. Симптомов у медработника нет. Сейчас он доставлен в краевую больницу скорой медицинской помощи и ждёт окончательных результатов анализа.

«При плановом обследовании у сотрудника скорой медицинской помощи предварительно выявлено носительство коронавируса. Клинических проявлений нет. Он не является жителем Сосновоборска. Медицинский работник госпитализирован в БСМП для дообследования и наблюдения, диагноз неокончательный», – уточнила главврач Марина Чащина.

Роспотребнадзор Красноярского края предписал обследовать 26 жителей Сосновоборска, с которыми общался заболевший, а также сотрудников отделения скорой помощи, где он работает.

Напомним, в Новосибирске рассказали, где заразились три новых больных коронавирусом.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Красноярский край
коронавирус
врач заболел

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